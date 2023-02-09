زلزال شرق المتوسط.. 8 مشاهد أبكت الملايين حول العالم

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“لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ” و “لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ”، قدر الله تعلى أن يرى العالم مشاهد مرعبة ومحزنة لآثار زلزال تركيا وسوريا الذي راح ضحيته الآلاف وتهدمت مدن بأكملها في ثوان معدودة وكأنها شيئًا لم يكن، ولله في خلقه شؤون.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الرسمية في البلدين المتجاورين عن سقوط آلاف الضحايا وهدم مدن وقرى بأكملها، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار الذي طال العديد من المدن التركية والسورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين.

ووثقت مقاطع متفرقة أصوات البكاء وانهيار المباني التي تبيّن قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والدول المحيطة، حيث امتدت الهزات التي تبعت الزلزال إلى بلدان ودول مجاورة حتى شعر سكان القاهرة في مصر بهزات أرضية رغم أنها تبعد 1000 كيلومتر عن مركز الزلزال.

* المشهد الأول:

بعد أكثر من يومين تحت الأنقاض، تمكنت فرق الإنقاذ من إنتشال طفلة بعمر 12 عاما من تحت أنقاض مبنى في ولاية ملاطية، بعد 40 ساعة على وقوع زلزال ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

* المشهد الثاني:

وفي مشهد مؤثر يدمي القلوب، تواصل جهود البحث والإنقاذ بين أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال المدمر في سوريا.

* المشهد الثاني:

وأثار مشهد حوار بين منقذ وطفل أثناء إخراجه وعائلته من تحت أنقاض زلزال تركيا، بكاء المتابعين من جميع أنحاء العالم.

* المشهد الثالث:

وفي سوريا كانت المشاهد أكثر رعبًا وألما، حيث أظهرت مقاطع فيديو إنتشال شخصين من تحت أنقاض الزلزال في لحظات مؤثرة ومبكية بإدلب.

* المشهد الرابع:

وتمكنت فرق المساعد من إنقاذ رضيعة بعد 30 ساعة قضتها تحت أنقاض الزلزال المدمر جنوبي تركيا.

* المشهد الخامس:

مشاهد جوية للمناطق المنكوبة جراء زلزال قهرمان مرعش المدمر في ولاية غازيى عنتاب.

* المشهد السادس:

إنقاذ طفلة تبلغ عام ونصف بعد 55 ساعة تحت الأنقاض التي سببها الزلزال في ولاية كرهمان مرعش التركية.

* المشهد السابع:

لحظات إنسانية أبوية من منقذي أحد الأطفال المنكوبين من بين حطام بيوت زلزال مرعش.

* المشهد الثامن:

وفي مشهد ينفطر له القلب، أظهر مقطع فيديو متداول أبًا مكلومًا يترجّى رجال الإنقاذ أن يأخذ جثث أطفاله ليضعهم بجانب المدفئة قليلاً قبل أن يتم دفنهم.

إجلاء 28 ألفا و44 من الولايات المتضررة

في الوقت نفسه، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم، أنه تم إجلاء 28 ألفا و44 تركيًا من الولايات المتضررة من الزلازل.

ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16,400 قتيل

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، ارتفع لأكثر من 16,400 قتيل، وإصابة أكثر من 63,000حتى الآن، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

1052 هزة ارتدادية

ووفق تصريحات رسمية فإن تركيا تعرضت لـ 1052 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي خلف العديد من الضحايا، إضافة إلى تضرر نحو 13 مليون ونصف مليون تركي من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن، في أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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