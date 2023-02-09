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الكوارث والطوارئ: إجلاء 28 ألف تركي من الولايات المتضررة من الزلزال

الكوارث والطوارئ: إجلاء 28 ألف تركي من الولايات المتضررة من الزلزال

الكوارث والطوارئ: إجلاء 28 ألف تركي من الولايات المتضررة من الزلزال
١٢:٥٢:٣٦ م، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، أنه تم إجلاء 28 ألفًا و44 تركيًا من الولايات المتضررة من الزلازل.

ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16.400 قتيل

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، ارتفع لأكثر من 16.400 قتيل، وإصابة أكثر من 63.000 حتى الآن، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

1052 هزة ارتدادية

ووفق تصريحات رسمية فإن تركيا تعرضت لـ 1052 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي خلف العديد من الضحايا، إضافة إلى تضرر نحو 13 مليون ونصف مليون تركي من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن، في أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

وصول بعثة المملكة لإغاثة متضرري الزلزال

فيما وصلت، قبل قليل، بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا، والتي تتضمن فرقًا طبية وتطوعية وفرقًا من الدفاع المدني.

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وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)

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