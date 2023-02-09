شاهد كيف تحركت قضبان السكك الحديدية من مكانها بسبب الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، حجم الأضرار التي لحقت بالسكك الحديدية بسبب قوة الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا.

وأظهر المقطع الذي نشرته صحيفة “يني شفق العربية” عبر حسابها في موقع “تويتر”، تحرك السكك الحديدية عن مكانها في منطقة ‘تورك أوغلو’ بولاية قهرمان مرعش التركية، بسبب قوة الزلزال الذي شهدته الولاية.

اقرأ أيضًا:

سبحان الله.. شاهد كيف تحركت الأرض في تركيا لحظة وقوع الزلزال

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الثلاثاء حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

إتمام عملية البحث والإنقاذ في ولاية شانلي

في غضون ذلك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الخميس، إتمام عملية البحث والإنقاذ في شانلي أورفة إحدى الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

اقرأ أيضًا:

وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)

وقالت “آفاد” في بيان، إن فرقها أكملت مهمة البحث والإنقاذ في شانلي أورفة، وتم نقلها إلى مناطق أخرى يستمر فيها جهود البحث والإنقاذ.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.