ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 16.400 قتيل

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا لأكثر من 16.400 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

وكشفت إدارة الكوارث التركية ،أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 16.400 قتيل وإصابة أكثر من 63.000 حتى الآن.

1052 هزة ارتدادية

وكشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي: أن تركيا تعرضت لـ 1052 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي خلف العديد من الضحايا.

13.5 مليون تركي تضرروا من الزلزال

وحسب تصريحات حكومية رسمية، فإن نحو 13 مليون ونصف مليون تركي قد تضرروا من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

وضرب زلزال كبير بقوة 7.7 درجات بمقياس ريختر، دولتي تركيا وسوريا، وكان مركزه يقع بالقرب من كهرمان مرعش ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية على عمق 10 كيلومترات.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن، في أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

وصول بعثة المملكة لإغاثة متضرري الزلزال

فيما وصلت، قبل قليل، بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا، والتي تتضمن فرقًا طبية وتطوعية وفرقًا من الدفاع المدني.

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