“بدائل السجائر” أثناء الحمل تزيد خطر الموت المفاجئ للرضع

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حذرت دراسة من أن الأطفال المولودين لنساء يستخدمن السجائر الإلكترونية أو العلكة أو اللاصقات كبدائل للتدخين التقليدي أكثر عرضة لخطر الموت المفاجئ أثناء فترة الرضاعة.

وفي حين أن مخاطر التدخين أثناء الحمل معروفة جيدًا، تشير الأبحاث إلى أن المنتجات البديلة ليست خالية من المخاطر أيضًا، بعد أن تتبع العلماء السويديون أكثر من مليوني طفل على مدى 20 عامًا لمعرفة مدى تأثير النيكوتين عليهم.

قالت الدكتورة آنا جونيربيك، من معهد كارولينسكا: “بالنظر إلى الشعبية المتزايدة للسجائر الإلكترونية، تحتاج النساء إلى إبلاغهن بالمخاطر المحتملة على الأجنة والرضع”.

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السجائر الإلكترونية

وتشير الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية أقل خطورة من السجائر العادية، مما يقلل من مخاطر الأمراض الفتاكة مثل السرطان وأمراض القلب.

وعلى الرغم من أن هناك أدلة على أنها أقل ضررًا أثناء الحمل من التدخين، لكونها لا تحتوي على القطران أو أول أكسيد الكربون، الضار بشكل خاص للأطفال الرضع، إلا أن تأثيرها الكامل غير معروف حتى الآن بسبب حداثتها النسبية.

ويمكن أن يصف الأطباء علاجات أخرى لاستبدال النيكوتين لمساعدة النساء الحوامل على الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل.

وبحثت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في دورية “أبحاث طب الأطفال”، في تأثير النيكوتين على صحة الأطفال على وجه التحديد. إذ أجرى الباحثون مسحًا للأمهات اللواتي ولدن ما بن عاميي 1999 و2019 في السويد لمعرفة ما إذا كن يدخن أو يستخدم الرذاذ – منتج تبغ يوضع في اللثة.

قال الباحثون، إن الرذاذ السويدي يحتوي على نسبة عالية من النيكوتين ولكنه لا يحرق مثل السجائر، لذلك يعتبر مشابهًا للتدخين الإلكتروني ومنتجات النيكوتين الأخرى.

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متلازمة موت الرضع المفاجئ

وأظهرت النتائج أن الأطفال كانوا أكثر عرضة للوفاة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ – الموت غير المتوقع لطفل يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة بثلاث مرات إذا استخدمت أمهاتهم منتجات التدخين البديلة.

ويقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن جميع منتجات النيكوتين يمكن أن تشكل خطرًا.

قالت الدكتورة جونيربيك: “تشير دراستنا إلى أن النيكوتين عامل خطر للوفاة المفاجئة للرضع، لذلك نستنتج أنه يجب تجنب جميع أنواع منتجات النيكوتين أثناء الحمل”.

وأضافت لصحيفة “ذا صن”: “صحيح أننا درسنا التدخين والسعوط السويدي فقط. السعوط السويدي – على عكس السعوط الأمريكي – يحتوي على مستويات عالية جدًا من النيكوتين ولكن لا يحتوي على منتجات احتراق ومستويات منخفضة جدًا من النتروزامين”.

وبينت أن “المادة الشائعة بين السجائر والسعوط السويدي هي النيكوتين. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات على النيكوتين قبل الولادة نتائج مماثلة للدراسات التي أجريت على أطفال أمهات مدخنات، ولهذا السبب يعتقد أن النيكوتين له دور في هذه الآلية”.

وقالت هيزل تشيزمان، من منظمة العمل على التدخين والصحة: “التدخين أثناء الحمل خطر معروف لموت الرضع المفاجئ. هناك أدلة أخرى على أن السعوط قد تشكل خطرًا على الأطفال أمر مثير للقلق”.

وتابع: “ومع ذلك، يجب طمأنة الأمهات اللائي يستخدمن العلاج ببدائل النيكوتين أو السجائر الإلكترونية للإقلاع عن استخدام التبغ أثناء الحمل بأن هذا لا يعني أن هذه المنتجات ضارة. في الواقع، تعتبر المنتجات البديلة للنيكوتين من الأدوية المرخصة للاستخدام أثناء الحمل وقد ثبت أنها آمنة”.

وشدد على أنه “من المهم أن الأمهات والأشخاص الذين يعيشون معهم لا يدخنون أثناء الحمل وأن يتركوا أي دخان بالخارج بمجرد ولادة الطفل لتقليل مخاطر إيذاء الطفل”.