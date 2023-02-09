الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب
رئيسة دولة ونائبها يتبرعان براتب شهر لضحايا زلزال تركيا
طريف تحت الصفر المئوي.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى
احذري: المواد الكيماوية في الشامبو تزيد خطر إصابتك بالسكري
أكثر من 98 مليون ريال قيمة التبرعات الشعبية لسوريا وتركيا حتى الآن
عاجل.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب

عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب

عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب
١١:٥٩:٠٩ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن مواعيد التسجيل للجنسين في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* موعد التسجيل

* للطالبات:

 يوم الإثنين 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

 * للطلاب:

 يوم الخميس 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

* موعد انتهاء التسجيل المبكر:

 ينتهي يوم السبت 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م.

* فترة الاختبار

 – الاختبار التحصيلي الأول:

– يوم الجمعة 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/19م إلى الثلاثاء 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

 – الاختبار التحصيلي الثاني:

– يوم الخميس 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م إلى الإثنين 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م.

* طريقة التسجيل

للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر يرجي الدخول على الروابط التالية:

– رابط التسجيل – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من هيئة تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن مواعيد تسجيل «الرخصة المهنية»

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن نتائج الاعتماد لشهر يناير 2023

وظائف شاغرة بـ «هيئة تقويم التعليم والتدريب» للعمل في عدة مدن

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاختبار التحصيلي التحصيل الدراسي الورقي مواعيد التسجيل هيئة تقويم التعليم والتدريب

مواد ذات صلة

المزيد
5 طرق لتعزيز المنتج الوطني بعد تدشين هويتَيْ “صُنع في مكة” و”المدينة”

5 طرق لتعزيز المنتج الوطني بعد تدشين هويتَيْ “صُنع في مكة” و”المدينة”

٠٥:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠٢٣
متجمهرون يعرقلون لجنة إزالة تعديات في «عزيزية مكة»

متجمهرون يعرقلون لجنة إزالة تعديات في «عزيزية مكة»

٠٦:٥١ م، السبت، ١٩ ديسمبر ٢٠١٥
تأييد دولي للمملكة في الدفاع عن نفسها ضد الحوثيين

تأييد دولي للمملكة في الدفاع عن نفسها ضد الحوثيين

٠٣:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٨ فبراير ٢٠١٧
احذر.. الكافيين قد يُصيب طفلك بفرط النشاط

احذر.. الكافيين قد يُصيب طفلك بفرط النشاط

٠٧:٣٧ م، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *