طريف تحت الصفر المئوي.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جازان، و30 درجة في جدة وبيشة، و28 مكة المكرمة، و25 درجة في المدينة المنورة، و18 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف -1 تحت الصفر المئوي، والقريات 1 درجة، وسكاكا 2، ورفحاء وحائل 4، وتبوك 5، والمجمعة وحفر الباطن 6، وبريدة والدهنا والتنهات والصمان 7، والرياض والعلا والدوادمي 8، والباحة وأبها والخرج 9، والرياض والمدينة والدمام والأحساء 10 درجات مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة.

رياح وأتربة مثيرة وعوالق ترابية

وأوضح أن الحالة المتوقعة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية، على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة.

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