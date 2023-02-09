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رئيسة دولة ونائبها يتبرعان براتب شهر لضحايا زلزال تركيا
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رئيسة دولة ونائبها يتبرعان براتب شهر لضحايا زلزال تركيا

رئيسة دولة ونائبها يتبرعان براتب شهر لضحايا زلزال تركيا

رئيسة دولة ونائبها يتبرعان براتب شهر لضحايا زلزال تركيا
١١:٥٣:٠٩ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن المكتب الرئاسي في تايوان، اليوم الخميس، عزم رئيسة البلاد تساي إنج ون، ونائبها ويليام لاي تشينج تي، التبرع براتبهما الشهري لدعم جهود الإغاثة في الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وأسفر عن وفاة الآلاف.

وقال المكتب في بيان، إن الرئيسة ونائبها “سيتبرعان براتبهما لشهر كامل لدعم جهود الإغاثة في زلزال تركيا”، حسبما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأضاف البيان: “تأمل الرئيسة ونائبها في القيام بدورهما لمساعدة تركيا على إعادة بناء الوطن في أقرب وقت ممكن”.

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فريق إنقاذ تايواني

وباشر فريق إنقاذ تايواني مكون من 44 شخصًا، أمس الأربعاء، أعمال البحث والإنقاذ بولاية أدي يمان التركية.

وصباح اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 12 ألفا و873 قتيلاً.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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