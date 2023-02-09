عاجل.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا (فيديو)

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وصلت، الآن، أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى مطار أضنة بتركيا، والتي انطلقت صباح اليوم من الرياض وهي تحمل على متنها المساعدات الغذائية والإيوائية.

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578 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية

وقال مراسل قناة الإخبارية إن الطائرة تحتوي على 578 طنًا سلال غذائية خيام إغاثية، حقائب بسط، و990 سلة غذائية، و1995 خيمة، وغيرها من المواد الإغاثية.

وكشف عن وجود ثلاث طائرات أخرى سوف تنطلق تباعًا من الرياض إلى مطار أضنة؛ لإيصال المساعدات الغذائية والإيوائية إلى المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

كما استعدت الفرق الإغاثية لاستلام المواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا.

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وصول الفرق الطبية والتطوعية

وكانت بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا، والتي تتضمن فرقًا طبية وتطوعية وفرقًا من الدفاع المدني، قد وصلت صباح اليوم إلى تركيا.

وقال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر، فهد الحجاج، صباح اليوم، إنه استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نستعد من مملكة الإنسانية للانطلاق بعد قليل عبر الجسر الجوي لتقديم المساعدات للأشقاء في الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي الإغاثي عند السادسة صباحًا، حيث يتكون الجسر الجوي من 4 طائرات.

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تقديم الخدمات الطبية

وتابع الحجاج أن الهلال الأحمر يسهم في مهمة تقديم الخدمات الطبية، بالتعاون مع الدفاع المدني فيما يخص البحث والإنقاذ، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة فيما يخص المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم بتقديم الخدمات الطبية عبر 20 من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين الأكفاء في بعثتنا الحالية، بهدف تقييم الوضع الراهن، وتقييم الاحتياج القائم في المناطق المنكوبة بعد الزلزال.

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متخصصون في العلاجات المزمنة

وأكد نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن مصابي الزلازل يكون احتياجهم كبيرًا بعد مرور الزلزال بفترة؛ ولذا قمنا بإضافة متخصصين في طب الأسرة، ومتخصصين فيما يخص العلاجات المزمنة من السكر والضغط ورعاية الطفل ورعاية الأمومة والحوامل.

وتابع الحجاج أننا نسعى لوضع تصور كامل للمناطق المنكوبة خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، ونسعى ليكون للمملكة بصمة وأثر نوعي، فالمملكة هي مملكة الإنسانية، وهي لا تقصر في أي شيء.

وأضاف لدينا إمكانات من المتخصصين الوطنيين المتميزين، ومن كافة التخصصات النادرة والخبرات الدولية، وخلال الأيام القادمة ستتكون لدينا صورة كاملة عن الاحتياجات الإضافية التي يحتاجها الأشقاء في الجمهورية التركية.

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تسيير جسر جوي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – أمس الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.