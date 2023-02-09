احذري: المواد الكيماوية في الشامبو تزيد خطر إصابتك بالسكري

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لسنوات، تمت دراسة ومناقشة تأثيرات المواد الكيميائية المختلفة على صحتنا. وفي حين ثبت أن البعض غير ضار، فإن البعض الآخر أثار القلق.

وفي أحدث دراسة حول الأثار المحتملة لمادة كيميائية تستخدم على نطاق واسع، توصلت دراسة إلى أن هذه المادة التي تدخل في صناعة الشامبو ومستحضرات التجميل الأخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة النساء بمرض السكري بنحو الثلثين.

وأظهرت نتائح البحث الذي نُشر في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، أن النساء اللواتي يعانين من ارتفاع في مستويات الفثالات في البول كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 63 في المئة.

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استخدامات مادة الفثالات

وتعمل الفثالات على تحسين متانة البلاستيك، وتُستخدم في منتجات العناية الشخصية ولعب الأطفال وتغليف الأطعمة والمشروبات. ويتم إضافتها أيضًا إلى العطور لمساعدة الرائحة على البقاء لفترة أطول على الجلد.

وتُعرف باسم EDCs (المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء)، وهي تحاكي هرمون الاستروجين، وقد تم ربطها بسرطان الثدي والمبيض، بالإضافة إلى انقطاع الطمث المبكر.

قال مؤلف الدراسة الرئيس، الدكتور سونج كيون بارك، من جامعة ميتشيجان الأمريكية: “وجد بحثنا أن الفثالات قد تسهم في ارتفاع معدل الإصابة بمرض السكري لدى النساء – وخاصة النساء البيض”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “يتعرض الناس للفثالات يوميًا، مما يزيد من خطر تعرضهم للعديد من الأمراض الأيضية. من المهم أن نتعامل مع المواد الكيميائية المعيقة لعمل الغدد الصماء الآن لأنها ضارة بصحة الإنسان”.

وقد تغير المواد الكيميائية المُسببة للأكسدة أيضًا طريقة تخزيننا للدهون، مما يؤدي إلى السمنة.

وتوصلت دراسة إلى أن بعض الفثالات تسبب العقم. ووجدت إحدى التجارب التي نُشرت في دورية “جاما بيدياتريكس”، أن النساء اللولتي لديهن مستويات مرتفعة من الفثالات في مجرى الدم قبل الحمل أكثر عرضة للولادة المبكرة.

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تزايد مخاطر الإصابة بالسكري بين النساء

وكجزء من الدراسة الأحدث، أظهر تحليل لـ 1308 امرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن التركيزات فوق المتوسطة من الفثالات ترفع معدل الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 30 إلى 63 في المائة.

وفي حوالي خمسة بالمائة من الحالات، أصيبت المشاركات بمرض السكري على مدى ست سنوات.

وأضاف الدكتور بارك: “بحثنا هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو فهم أفضل لتأثير الفثالات على أمراض التمثيل الغذائي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”.

وتم اكتشاف المادة المستخدمة في تصنيع البلاستيك، أيضًا في العديد من المنتجات اليومية التي تتراوح من المياه المعبأة في زجاجات إلى ألواح الأرضية. تم بالفعل حظر بعض أنواع الفثالات بسبب مخاوف بشأن سلامتها.

يشار إلى أن السكري من النوع 2 يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات أخرى مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

تشمل أعراض مرض السكري ما يلي:

-الشعور بالعطش الشديد

-التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

-حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

-الجروح التي تلتئم ببطء

-الرؤية المشوشة.