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أكثر من 98 مليون ريال قيمة التبرعات الشعبية لسوريا وتركيا حتى الآن

أكثر من 98 مليون ريال قيمة التبرعات الشعبية لسوريا وتركيا حتى الآن

أكثر من 98 مليون ريال قيمة التبرعات الشعبية لسوريا وتركيا حتى الآن
١١:٤٠:٥٠ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد يوم واحد من إطلاقها، بلغ حجم التبرعات الشعبية عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا أكثر من 98 مليون ريال حتى الآن.

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن تبرع أكثر من 3.2 ألف شخص عبر منصة “ساهم” منذ إطلاق الحملة بمجموع تبرعات بلغت أكثر من 98 مليون ريال.

عطاؤكم يخفف عنهم

وتحت شعار “عطاؤكم يخفف عنهم”، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة “ساهم”.

وأكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة محمد الحربي، أن السفارة تنسق مع الجانب التركي لتسهيل وصول المساعدات وتسليمها للمتضررين خلال الساعات القليلة القادمة.

جسر جوي وتقديم مساعدات لضحايا الزلزال

يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأكد المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعمًا لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين.

وصول بعثة المملكة لإغاثة متضرري الزلزال

فيما وصلت، قبل قليل، بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا، والتي تتضمن فرقًا طبية وتطوعية وفرقًا من الدفاع المدني.

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