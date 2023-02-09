خبير طقس يكشف سر ظهور نور قوي لـ “نيزك أو شهاب” بمحافظات الرياض

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن ما تداوله البعض على وسائل التواصل من ظهور نور قوي جهة نجد هو شعاع ضوئي مرئي.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن ظهور نور قوي جهة نجد هو شعاع ضوئي مرئي. يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض.

هذه ما حدث بمثلث الدوادمي وعفيف وظلم

وأضاف أن ما شعر به البعض جهة نجد وبعد محافظات الرياض وتحديدًا مثلث الدوادمي وعفيف وظلم، من هزة وسماع دوي صوت سقوطه، وكان على شكل شهاب والشهاب، ما هو إلا شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض.

وبين خبير الطقس، أن هذا ربما يكون أيضًا، كرة نارية وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر والتي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه لا أحد يعرف حتى الآن طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق.

وكان مغردون من محافظات الدوادمي وعفيف وظلم بمنطقة الرياض، تداولوا اليوم صورًا لجسم غريب صدر عنه نورًا ساطعًا وبروقًا مخيفة، وسط أجواء شتوية شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة.

رياح وأتربة مثيرة وعوالق ترابية

وأوضح أن الحالة المتوقعة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية، على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة.

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