تأثيرات صحية خطيرة.. هذه أضرار التعرض للشاشات قبل النوم

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ينخرط كثير من الناس في استخدام هواتفهم قبل الذهاب إلى النوم كل ليلة، وهو سلوك ثبت أنه يضر بالصحة، نظرًا لتأثيره السلبي على جودة النوم.

وفي أحدث تحذير، أصدرت منصة “عيشها بصحة”، التابعة لوزارة الصحة في موقع “تويتر”، تنبيهًا قالت فيه: “نور شاشات الأجهزة قبل النوم يؤثر سلبًا على إيقاع النوم في الدماغ”، ونصحت: “لنوم صحي: لا تستخدم الأجهزة قبل موعد نومك”.

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قلة النوم

في دراسة نشرت في عام 2021، قال باحثون دنماركيون في مراجعة منهجية لدراسات سابقة، إن استخدام الأطفال والمراهقين للآجهزة الإلكترونية ذات الشاشات، يؤدي عموًما إلى قلة نومهم، كما يؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم النوم.

واستند الباحثون من ينتمون للمعهد الوطني الدنماركي للصحة العامة في جامعة جنوب الدنمارك بكوبنهاجن إلى 49 دراسة أجريت خلال الفترة بين عام 2009 وعام 2019، في مراجعتهم التي نشرت في مجلة الصحة العامة ”بي إم سي بابليك هيلث”.

وتراوح عدد الأطفال والمراهقين الذين شملتهم الدراسات، والذين يصل عمرهم إلى 15 عامًا، من 55 إلى ما يقرب من 370 ألفًا.

وكتب الباحثون في المراجعة، أن النوم له تأثير كبير على صحة وسلامة الأطفال والمراهقين. وأشاروا إلى أنه أمر حيوي بالنسبة لتطورهم وقدرتهم على التعلم، وأنه من الممكن أن يكون للنوم غير الكافي لفترة طويلة، آثار صحية على المدى الطويل.

وإلى جانب التغيرات الجسدية والنفسية خلال فترتي الطفولة والشباب، فقد تتسبب العوامل الخارجية في قلة النوم، أو الزيادة من حدته، بحسب الباحثين. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة ذات الشاشات، يعد من بين تلك العوامل.

ويقول الباحثون إن الدليل على وجود صلة بين استخدام الوسائط الإلكترونية والنوم لفترات أقصر، أقوى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و15 عاما، بالمقارنة مع الأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام وأقل. أما بالنسبة للأطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة، فقد ارتبطت مشاهدة التلفزيون واستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحي، بوجود صعوبات في النوم لديهم ونومهم لفترات أقل.

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إزعاج دورة النوم والاستيقاظ

وفي تناولهم للدراسات السابقة التي أظهرت وجود صلة بين استخدام أجهزة الوسائط الإلكترونية المحمولة ذات الشاشات في غرفة النوم من ناحية وقلة النوم من ناحية أخرى، يقول الباحثون إن نتائجهم تدعم فرضية أن التعرض للضوء الأزرق الصادر عن تلك الشاشات أثناء المساء، قد يؤدي إلى إزعاج دورة ”النوم والاستيقاظ” العادية والقضاء على إطلاق الجسم لهرمون النوم الذي يحمل اسم الـ ”ميلاتونين”.

وكتب الباحثون أن الطرق الأخرى التي قد يتداخل فيها استخدام الوسائط الالكترونية مع الاستجابة للنوم وقد تتسبب في مشاكل النوم، تشمل ”التحفيز النفسي من محتوى الوسائط”. وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، فإنهم يقولون إن مراجعتهم تدعم الدليل على أن الصور التفاعلية لأجهزة الوسائط الإلكترونية - على عكس جهاز التلفزيون - تزيد من ”الاستثارة الفسيولوجية” التي يمكن أن تؤثر على النوم.