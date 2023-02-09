سبحان الله.. شاهد كيف تحركت الأرض في تركيا لحظة وقوع الزلزال

تواصل – فريق التحرير:

تتوالى المشاهد الغريبة وغير المتوقعة لكارثة زلزال تركيا المدمر، حيث كشفت كاميرات المراقبة مفاجأة أدهشت الجميع لحظة حدوث الهزات الأرضية.

الأرض بشكل مفزع ومخيف

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحركت الأرض في تركيا لحظة وقوع الزلزال المدمر، حيث تحركت الأرض بشكل مفزع ومخيف وكأنها سفينة في عرض البحر وتحركها الأمواج يمينًا ويسارًا.

لحظة إنقاذ 6 أشخاص أتراك بينهم 3 أطفال

وبعد مرور أكثر من 73 ساعة على الزلزال أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد وفيات إلى 12 ألفًا و391 قتيلًا.

ووثق مقطع فيديو نشرته وكالة “الأناضول”، لحظة إنقاذ 6 أشخاص بولاية هتاي التركية بينهم 3 أطفال، وذلك بعد أن قضوا 68 ساعة تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

1052 هزة ارتدادية منذ زلزالي فجر الاثنين

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، أن مما لا يقل عن 1052 هزة ارتدادية وقعت منذ زلزالي فجر الاثنين.

ارتفاع عدد الضحايا إلى 15 ألف قتيل

وأوضحت في بيان لها، أن أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا، ارتفعت لتصبح 15.433 شخصًا، والمصابين إلى 68.549 في كلا البلدين، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

وكشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي: أن تركيا تعرضت لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي خلف العديد من الضحايا.

13.5 مليون تركي تضرروا من الزلزال

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية، أن 13 مليون ونصف مليون مواطن قد تضرروا من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

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