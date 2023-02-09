الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”
من امرأة وبناتها.. اعتداء بشع على طالبة “سوداء” أمام مدرسة ببريطانيا
اليورو يسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
“الإحصاء”: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.3% في ديسمبر الماضي
وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”

هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”

هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”
١٠:٣٧:١١ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الزلزال المدمر”، الترند، في المملكة صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي تداول فيه المغردون مئات التغريدات التي تعبر عن التضامن مع الشعبين التركي والسوري.

وقال أحد المغردين: “اللهم ارحم شهداء الزلزال المدمر لأشقائنا في سوريا”.

وأضاف آخر: اليابانيون هم أفضل من عايش ويعيش تجارب الزلازل وغالبيتهم لا يعتنق ديانة سماوية ولم يفسروا ما يحدث لهم بأنه عقاب سماوي بل استعانوا بالعلم والتكنولوجيا وشيدوا منازل تتكيف مع الزلازل ولا تسبب خسائر بشرية.

وتابع ثالث: اللهم سوريا وشعبها سوريا وأطفالها ومدنها وقراها.. عراة فاكسهم جوعى فأطعمهم، عطشا فاسقهم، خوفى فأمنهم، مشردين فآويهم، محاصرون فأغنهم.. كن لهم مددًا وسندًا يا الله.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

اقرأ أيضًا:

وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الزلزال في سوريا تركيا زلزال زلزال تركيا زلزال سوريا زلزال مدمر سوريا‬‏

مواد ذات صلة

المزيد
نجران في أسبوع: استشهاد مواطن بمقذوف حوثي.. والسجن 5 أعوام لمبتزّ فتاة

نجران في أسبوع: استشهاد مواطن بمقذوف حوثي.. والسجن 5 أعوام لمبتزّ فتاة

١١:١٩ ص، الأربعاء، ٠٥ أغسطس ٢٠١٥
عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟

عمره في الأربعينيات ويتمتع برئة شاب يبلغ 18 عامًا.. ما السر؟

٠٣:٥٠ م، الجمعة، ٢٧ يناير ٢٠٢٣
قيادة التحالف: الحوثيون يتحصنون بالمدارس والملاعب ليتضرر المدنيون

قيادة التحالف: الحوثيون يتحصنون بالمدارس والملاعب ليتضرر المدنيون

٠٧:٢٦ م، الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠١٥
خلال ساعات.. المملكة تقود «رعد الشمال» أكبر مناورة عسكرية في تاريخ المنطقة

خلال ساعات.. المملكة تقود «رعد الشمال» أكبر مناورة عسكرية في تاريخ المنطقة

٠٣:٣٣ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *