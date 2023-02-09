هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الزلزال المدمر”، الترند، في المملكة صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي تداول فيه المغردون مئات التغريدات التي تعبر عن التضامن مع الشعبين التركي والسوري.

وقال أحد المغردين: “اللهم ارحم شهداء الزلزال المدمر لأشقائنا في سوريا”.

وأضاف آخر: اليابانيون هم أفضل من عايش ويعيش تجارب الزلازل وغالبيتهم لا يعتنق ديانة سماوية ولم يفسروا ما يحدث لهم بأنه عقاب سماوي بل استعانوا بالعلم والتكنولوجيا وشيدوا منازل تتكيف مع الزلازل ولا تسبب خسائر بشرية.

وتابع ثالث: اللهم سوريا وشعبها سوريا وأطفالها ومدنها وقراها.. عراة فاكسهم جوعى فأطعمهم، عطشا فاسقهم، خوفى فأمنهم، مشردين فآويهم، محاصرون فأغنهم.. كن لهم مددًا وسندًا يا الله.

زلزال تركيا وسوريا

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، وانهارت العديد من المباني، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض، جراء الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا.

وشعر بالزلزال سكان كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

وأواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعًا حوالي 50 جريحًا ومتسببًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

وفي يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح.

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