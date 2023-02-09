الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
70 ساعة تحت الأنقاض.. هذا أول ما نطق به طفل تركي بعد إنقاذه (فيديو)
سبحان الله.. شاهد كيف تحركت الأرض في تركيا لحظة وقوع الزلزال
تأثيرات صحية خطيرة.. هذه أضرار التعرض للشاشات قبل النوم
هاشتاق “الزلزال المدمر” يتصدر الترند.. ومغردون يشيدون بـ “التجربة اليابانية”
من امرأة وبناتها.. اعتداء بشع على طالبة “سوداء” أمام مدرسة ببريطانيا
اليورو يسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)

وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)

وصول بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا (فيديو)
١٠:٠٢:٤٤ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وصلت، قبل قليل، بعثة المملكة المشاركة في إغاثة متضرري الزلزال إلى تركيا، والتي تتضمن فرقًا طبية وتطوعية وفرقًا من الدفاع المدني.

وقال نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر، فهد الحجاج، صباح اليوم، إنه استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نستعد من مملكة الإنسانية للانطلاق بعد قليل عبر الجسر الجوي لتقديم المساعدات للأشقاء في الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي الإغاثي عند السادسة صباحًا، حيث يتكون الجسر الجوي من 4 طائرات.

تقديم الخدمات الطبية

وتابع الحجاج أن الهلال الأحمر يسهم في مهمة تقديم الخدمات الطبية، بالتعاون مع الدفاع المدني فيما يخص البحث والإنقاذ، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة فيما يخص المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم بتقديم الخدمات الطبية عبر 20 من الأطباء والاستشاريين والمتخصصين الأكفاء في بعثتنا الحالية، بهدف تقييم الوضع الراهن، وتقييم الاحتياج القائم في المناطق المنكوبة بعد الزلزال.

متخصصون في العلاجات المزمنة

وأكد نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن مصابي الزلازل يكون احتياجهم كبيرًا بعد مرور الزلزال بفترة؛ ولذا قمنا بإضافة متخصصين في طب الأسرة، ومتخصصين فيما يخص العلاجات المزمنة من السكر والضغط ورعاية الطفل ورعاية الأمومة والحوامل.

وتابع الحجاج أننا نسعى لوضع تصور كامل للمناطق المنكوبة خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى، ونسعى ليكون للمملكة بصمة وأثر نوعي، فالمملكة هي مملكة الإنسانية، وهي لا تقصر في أي شيء.

وأضاف لدينا إمكانات من المتخصصين الوطنيين المتميزين، ومن كافة التخصصات النادرة والخبرات الدولية، وخلال الأيام القادمة ستتكون لدينا صورة كاملة عن الاحتياجات الإضافية التي يحتاجها الأشقاء في الجمهورية التركية.

تسيير جسر جوي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – أمس الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

وأكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

وأوضح معاليه أنه سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة دعما لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي امتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن.

اقرأ أيضًا

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال

الكلمات الدلالية:
الجسر الجوي الخدمات الطبية الدفاع المدني الهلال الأحمر خادم الحرمين زلزال تركيا زلزال تركيا وسوريا مركز الملك سلمان للإغاثة وصول بعثة المملكة إلى تركيا ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
زرع «صمام» داخل شريان رئوي «متضخم» لمريض بالمدينة

زرع «صمام» داخل شريان رئوي «متضخم» لمريض بالمدينة

٠٩:٥٨ م، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧
المخابرات البريطانية: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا

المخابرات البريطانية: القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بأوكرانيا

٠٩:٠٩ ص، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
المدينة.. «رسالة» تثير قلق أولياء أمور مدرسة خاصة على أبنائهم

المدينة.. «رسالة» تثير قلق أولياء أمور مدرسة خاصة على أبنائهم

٠٨:٠٩ ص، الأثنين، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٦
إيقاف عامل «خلط البول» 5 أيام .. وأمانة الطائف تنتظر الفحص

إيقاف عامل «خلط البول» 5 أيام .. وأمانة الطائف تنتظر الفحص

٠١:٤١ م، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *