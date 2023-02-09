اليورو يسجل 4.03.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس 9 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .