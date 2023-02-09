70 ساعة تحت الأنقاض.. هذا أول ما نطق به طفل تركي بعد إنقاذه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد مرور 71 ساعة على وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وكانت أولى الكلمات التي نطق بها الطفل بعد إنقاذه: غدًا سأذهب إلى المدرسة”، وفقًا لمقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق العربية” عبر حسابها في موق “تويتر”.

يأتي هذا فيما تتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال الذي شهدته ولايات جنوب شرق البلاد.

ونجحت فرق تابعة لمؤسسة الفحم الحجري التركية في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام بالمنطقة المنكوبة.

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كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض بعد مرور 76 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب.

وفي ولاية قهرمان مرعش، تمكنت الفرق من إنقاذ علي باغيش (55 عاًما) وزوجته زلال (40 عامًا) وابنتهما مير برزان (5 أعوام) من تحت الأنقاض بعد مرور 73 ساعة على الزلزال.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ المسن إسماعيل ألتن أولوك (72 عامًا)، من تحت الأنقاض بنفس الولاية بعد مرور 72 ساعة.

12 ألفًا و391 قتيلاً في تركيا

إلى ذلك، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 12 ألفًا و391 حتى الساعة 03: 00 (بتوقيت جرينتش) من فجر اليوم الخميس.

في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المصابين إلى 62 ألفا و914، وسجلت 1052 هزة ارتدادية عقب الزلزالين اللذين ضربا قهرمان مرعش فجر يوم 6 فبراير الجاري، بحسب “آفاد”.

وأشارت إلى أن عدد المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ من تركيا والخارج بلغ 22 ألفًا و277 شخصًا، لافتة إلى أن إجمالي عدد العاملين في المنطقة من مختلف المؤسسات التركية بلغ 110 آلاف و571 شخصًا.

وذكرت أنه تم الانتهاء من نصب 73 ألفًا و911 خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل، وفقًا لما أوردته وكالة :الأناضول”.

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أكثر من 1900 قتيل في شمال غربي سوريا

من جهته، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1900، وأكثر من 2950 مصاب.

وقال إن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة، مشيرًا إلى تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جدًا بعد مرور 75 ساعة على الزلزال.

وفي حصيلة سابقة، أعلنت وزارة الصحة السورية أمس عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 1250 حالة وفاة و2054 حالة إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.