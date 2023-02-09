بعد 68 ساعة تحت الأنقاض.. شاهد لحظة إنقاذ 6 أشخاص أتراك بينهم 3 أطفال

تواصل – وكالات:

في الوقت الذي تستمر فيه جهود إنقاذ ضحايا زلزال تركيا المدمر، يسابق رجال الإنقاذ المحليين والدوليين، الزمن من أجل محاولة مد يد العون للمحتاجين من الآلاف تحت الأنقاض.

وبعد مرور أكثر من 73 ساعة على الزلزال أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 ألفًا و391 قتيلًا.

ووثق مقطع فيديو نشرته وكالة “الأناضول”، لحظة إنقاذ 6 أشخاص بولاية هتاي التركية بينهم 3 أطفال، وذلك بعد أن قضوا 68 ساعة تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

1052 هزة ارتدادية منذ زلزالي فجر الإثنين

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، أن مما لا يقل عن 1052 هزة ارتدادية وقعت منذ زلزالي فجر الاثنين.

ارتفاع عدد الضحايا إلى 15 ألف قتيل

وأوضحت في بيان لها، أن أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا، ارتفعت لتصبح 15.433 شخصًا، والمصابين إلى 68.549 في كلا البلدين، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

وكشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي: أن تركيا تعرضت لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذي خلف العديد من الضحايا.

13.5 مليون تركي تضرروا من الزلزال

وأكد السلطات التركية،أن 13 مليون ونصف مليون مواطن قد تضرروا من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

وضرب زلزال كبير بقوة 7.7 درجات بمقياس ريختر، دولتي تركيا وسوريا، وكان مركزه يقع بالقرب من كهرمان مرعش ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية على عمق 10 كيلومترات، بحسب المعهد الأمريكي للزلازل.

8 أضعاف العدد المُعلن في البلدين

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأوّلي المعلن، في أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ ذلك الذي حصل في 17 أغسطس 1999 وتسبب بمقتل 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

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