ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 198 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 226.81 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.91 ريال.

عيار 21 يسجل 198.46 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.46 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.30 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.40 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7054 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1588 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226.807 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 226.52 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 207.65 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.21 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 169.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.14 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.26 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7045 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1586 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 226.521 ريال.

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