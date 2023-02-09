هاشتاق “حساب المواطن” يتصدر الترند.. ومغردون: “نعيش في وطن عظيم”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حساب المواطن” الترند في المملكة، صباح اليوم، بعد الإعلان عن إيداع الدفعة المخصصة لشهر فبراير الجاري.

وتفاعل المغردون مع الوسم بشكل كبير، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة وحرصها على دعم المواطنين.

وقال أحد المغردين: “نحمدُ الله الذي أكرمنا بقيادة جعلت الدعم لسُبل العيش الكريم ومواجهة التحديات من أولويات أعمالها.. وطن عظيم وقيادة حكيمة”.

تفاعل الحساب مع أسئلة المغردين

ورد حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج على العديد من أسئلة المواطنين بخصوص الدعم المقدم وطريقة احتسابه.

وأضاف: “يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار، دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك”

مغردون يتساءلون عن الدعم

في وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن، موعد انتهاء إيداع الدعم لشهر فبراير الجاري للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد عبر حساب خدمة المستفيدين”، استفسر بشأن تفاصيل دعم شهر فبراير الجاري وموعد انتهاء إيداع الدعم.

موعد انتهاء إيداع الدعم

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس.

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المستفيد، التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل دخول، الدفعات المالية).

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