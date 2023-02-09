بعد إغلاق أسواق المواشي بدولة مجاورة.. هل تتأثر المملكة بمرض الحمّى القلاعية؟

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيال إغلاق بعض أسواق المواشي في إحدى الدول المجاورة بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية لا يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية في المملكة .

ويعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض المهددة لاقتصاديات الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في المملكة، خصوص تسجيل أنواع مصلية من المسبب المرضي كانت محصورة في دول القارة الأفريقية.

كما يعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض الحيوانية وبائية بسبب سرعة انتقاله بواسطة الرياح لمسافات قد تصل إلى (60كلم).

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رصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية بالمملكة

ويعمل مركز “وقاء” على رصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية بالمملكة والدول المجاورة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية.

وباشرت فرق “وقاء” في منطقة الجوف والحدود الشمالية، وتبوك تنفيذ إجراءات خطة الطوارئ، ورفع الجاهزية للرصد الوبائي لأي حالات اشتباه بالمرض في التربية التقليدية أو مشاريع الإنتاج الحيواني.

وأهاب مركز “وقاء”، جميع ملاك الثروة الحيوانية ومشاريع الإنتاج الحيواني إلى الإبلاغ الفوري في حالات الاشتباه بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية على الهاتف المجاني (939) .

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غلق أسواق المواشي بالأردن

وأغلقت وزارة الزراعة الأردنية، يوم الأحد، أسواق المواشي في محافظات المملكة لمدة 14 يومًا، وعلقت استيراد الأعلاف بعد رصد إصابات جديدة بفيروس الحمى القلاعية.

وقالت الوزارة إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وأوضحت أنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية.

وأشارت في بيان لها إلى أنها لم تسجل أي حالة من العترة السابقة في الأغنام والأبقار، حيث إنّ أغلب الحالات التي سجلت في الظليل هي من العترة (متحور جديد) التي عملت الوزارة حاليا على توفير المطعوم الخاص بها.

يذكر أن مرض الحمى القلاعية يخضع لحملات تحصين شاملة لجميع المواشي مرتين سنويًا.