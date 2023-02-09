مع إيداع دفعة فبراير.. توجيه عاجل من حساب المواطن إذا كانت حالة الأهلية “غير مؤهل”

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل، فإن يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

خطوات تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين على “تويتر”، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل، فإن يلزم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه، مبينًا أن ذلك يتم عن طريق الحساب، والتحقق من:

1 – دراسة الأهلية.

2 – تقديم اعتراض.

3 – أسباب عدم أهلية العائل.

4 – وإرفاق المستندات إن وجدت.

وأضاف أن كل الخطوات السابقة، تكون بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

معنى حالة غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع

في الوقت نفسه، أوضح البرنامج أن حالة الدفعة “لا يوجد” والمستفيد غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع تعني أن مجموع الدخل تجاوز الحد المانع.

الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة

وأضاف أنه في هذه الحال يكون دخل المستفيد الرئيس والتابعين “في حال وجود تابعين” تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

آلية معرفة الحد المانع

كما بين البرنامج، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، مؤكدًا إيداع الدعم لدفعة شهر فبراير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،

إيداع الدعم للدفعة الـ 63 لشهر فبراير الجاري

وقبل ساعات، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الـ 63 لشهر فبراير الجاري، موضحًا أن إيداع الدعم سيستمر – بمشيئة الله – حتى نهاية اليوم الخميس.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير الماضي، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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