لماذا بكى الشيخ “البدر” داخل المسجد النبوي؟.. رسالة مؤثرة للشباب غير المتزوج (فيديو)

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غلبت الدموع الشيخ عبدالرزاق البدر، خلال إلقائه درسًا بالحرم النبوي مؤخرًا، وذلك عند سؤاله عن الشباب غير المتزوج، ودعا لهم بالتيسير في ذلك، وأن يرزقهم الله الزوجة الصالحة.

وقال الشيخ البدر مخاطبًا الشباب “قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وحتى يكون لهذاء النداء وقعه في نفسك الذي تستمتع إلى حديث رسول لله صلى الله عليه وسلم، استحضر في نفسك لو أن هذا الخطاب سمعته منه مثلما سمعه هؤلاء الصحابة، منهم عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – كيف يكون وقعه على قلبك، كيف كان وقعه على الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه إلى الأمة كما سمعوه”.

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وقع النداء في قلب الشاب

وأضاف: “لهذا ينبغي أن يكون لهذا النداء وقع في قلب الشاب، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب”.

وتوجه الشيخ البدر بالسؤال إلى الحاضرين طالبًا من الشباب الذين لم يتزوجوا بعد أن يرفعوا أيديهم، وهنا بدا عليه التأثر وغلبته الدموع، ودعا لهم: اللهم حصنهم، اللهم يسر لهم الزوجة الصحالة الطيبة وحياة كريمة سعيدة”.

وتابع داعيًا: “اللهم يا من يسرت لهم الجلوس في مسجد نبيك يسمعون أحاديثه، ويتفقهون في دينك، أكرمتهم بهذه النعمة فأكرمهم يارب العالمين بالزوجة الصالحة، وأعفهم يارب، وحصن فروجهم، واغفر ذنوبهم، ويسر أمورهم، واجزهم يارب خير ما جزيت طالب علم يتعلم ويتفقه في أحاديث رسولك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام”.

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المسارعة إلى الزواج

واستطرد الشيخ البدر في الدعاء: “أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر لهؤلاء زواجًا وعفة، وأن تحصنهم وأن توفقهم يا حي يا قيوم بما توفق به عبادك الصالحين”.

وأردف قائلاً: “قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”، فمن تيسير له أمر النكاح فليسارع ولا يؤخر؛ فتحصين فرجه وسكون نفسه وطمـأنينته أمر لا ينبغي أن يؤخره، بل ينبغي أن يبادر إليه بكثرة الدعاء، مع الإلحاح على الله ثم البحث عن الزوجة الصالحة التقية التي يرضي دينها وجمالها وخلقها فيتقدم ويسأل الله أن يهيئ له من أسباب المعونة والرزق وسيرى بإذن الله خيرًا كثيرًا”.

واستشهد بقول الله تعالى في سورة “النور”: “قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ”.

واعتبر الشيخ البدر أن من أعظم المعينات للشباب على هذا هو النكاح فإنه “أغض للبصر وأحصن للفرج”، لذا على الشباب أن يبادر إلى الزواج.