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فرق متخصصة من الدفاع المدني بالمملكة لإنقاذ محتجزي الزلزال في تركيا
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فرق متخصصة من الدفاع المدني بالمملكة لإنقاذ محتجزي الزلزال في تركيا

فرق متخصصة من الدفاع المدني بالمملكة لإنقاذ محتجزي الزلزال في تركيا

فرق متخصصة من الدفاع المدني بالمملكة لإنقاذ محتجزي الزلزال في تركيا
٠٩:١٠:٥٣ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لجهود الإغاثة وإنقاذ المملكة لمتضرري زلزال تركيا، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إرسال فرق من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وهي فرق متخصصة ومجهزة لعمليات الإنقاذ.

جسور جوية إغاثية خلال الساعات القادمة

وفي تصريحات لـ “عكاظ”، كشف المتحدث باسم المركز عن انطلاق أول الجسور الجوية الإغاثية خلال الساعات القادمة بمجرد انتهاء تجهيز الطائرات، مشيرًا إلى أن المساعدات العاجلة من المملكة إلى سوريا وتركيا تتضمن:

1 – وضع خطة أكثر دقة وشمولية للمستقبل.

2 – إرسال فرق لتقييم الاحتياج الإنساني على الأرض.

3 – إرسال فرق من الدفاع المدني للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

4 – إقامة جسر جوي لتقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية العاجلة

5-  توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم ومساعدة المصابين المتضررين جراء الزلزال.

6 – تقديم الاحتياجات الأساسية في مرحلة الإغاثة العاجلة والمتلخصة في عمليات الإنقاذ ومن ثم احتياجات المتضررين في قطاعي الغذاء والإيواء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة، انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، مؤكدة أن التبرع للحملة سيتم من خلال منصة ساهم الرقمية التي أطلقها المركز منذ 4 سنوات، ويمكن التبرع بكافة البطاقات المصرفية أو عبر التواصل المباشر على أرقام المركز.

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عاجل.. انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا عبر “ساهم”

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