خدمة اليوم.. 6 خطوات للاعتراض على سحب العقود بسبب المخالفة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للاعتراض على سحب العقود، حيث أوضحت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، أن هذه الخدمة تُمكّن العميل من تقديم طلب اعتراض على سحب الأرض بسبب مخالفته لأحد شروط التعاقد، عن طريق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات

1 – أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

2 – اذهب إلى “الطلبات الإلكترونية- خدمات عامة- اعتراض على سحب”.

3 – اختر “أضف جديد” من أعلى الصفحة.

4 – أدخل كافة المعلومات المطلوبة في صفحة “الاعتراضات على سحب العقد”.

5 – قدّم الطلب لإدارة مدن لدراسته.

6 – يتم إشعار العميل بحالة الطلب.

* المتطلبات

1 – وجود طلب سحب أرض صناعية مسبقًا.

2 – تقديم طلب الاعتراض خلال مدة 30 يومًا.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 3:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “920000425 – 0592000425 – 1920″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ ايضًا:

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب الإعفاء الجمركي الإلكتروني

خدمة اليوم.. خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاعتراض على إيقاف رخصة تجارية

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على ربط ضريبة الدخل

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستعلام عن وصول ومغادرة رحلات مطار المدينة الدولي