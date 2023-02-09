“المملكة آمنة”.. رئيس “جمعية الجيولوجيين” يكشف 5 فوائد للزلازل والبراكين

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، إن المملكة “آمنة” من وقوع الزلازل، مؤكدًا الارتباط والعلاقة الوثيقة بين الزلازل والبراكين.

فوائد حدوث الزلزال

وبحسب “عكاظ”، أوضح “بن لعبون” أن الزلازل والبراكين لهما فوائد عظيمة؛ رغم تسببهما في موت آلاف البشر، وهي ما يلي:

1- توازن القشرة الأرضية.

2- ظهور صخور ومعادن وانبعاثات لغازات جديدة.

3- تكوين الجبال والوديان.

4- تنفيس للطاقة الهائلة تحت سطح الأرض.

5- لولا حدوثها لانفجرت الأرض من شدة حرارة جوفها، والضغط الشديد لصخورها المائعة وطاقتها الهائلة.

وأشار إلى أن زلزال تركيا ليس الأعنف فهناك زلزال حدث في تشيلي بقوة 9.5 درجة بمقياس ريختر، ودمّر قرى كاملة وأهلك الآلاف من البشر، وهذا لا يقلل من قوة زلزال تركيا التدميرية.

وأضاف: «معظم أنحاء المملكة تقع في منطقة آمنة، والهزات الأرضية والزلازل هي من طبيعة الأرض، خصوصاً على امتداد حدود البلاطات، فمثلاً تحدث أكثر من ألف هزة يومياً على امتداد البحر الأحمر، ولكنها ضعيفة تسجلها أجهزة الرصد الزلزالي والقليل منها لا يشعر به البشر».

ونصح ببناء منازل حسب الاشتراطات العالمية للنجاة من الزلازل حال وقوعها.

استشعار الحيوانات بالزلازل

في سياق متصل، أجاب المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري عن السؤال اللمحير عن شعور الحيوانات بالزلازل قبل وقوعها.

وقال خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”:”إن الحيوانات تستشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم”.

وأوضح أنها تستشعر ذلك قبل حدوث الزلزال بساعات أو بيوم كامل، حيث يحدث صوت مثل صوت الثعبان على بعد 30 أو 40 كيلو في باطن الأرض، والحيوانات مثل الكلاب والقطط تستطيع السماع على هذه المسافة.

كما نوه أن هناك نوعا آخر من الحيوانات لديهم حاسة شم، يستطيعون التعرف على غاز يتسبب فيه الزلزال، أثناء الاحتكاك بين الصخور يسمى غاز الرادون والهيليوم.

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