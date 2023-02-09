توضيح مهم من “سكني” بشأن عودة الأشهر المخصومة في هذه الحالة

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تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن عودة الأشهر المخصومة.

وقال المستفيد في سؤاله: بعد إيقاف الدعم السكني تم انتهاء من شهادة الأشغال ورفعها في موقع سكني هل الأشهر المخصومة ترجع بأثر رجعي أم لا.

وأضاف البرنامج: “يتم استئناف الدعم السكني عند إصدار شهادة الأشغال وتزويدها للصندوق العقاري، كما أن الدعم سيتم إعادته بأثر رجعي”.

الدعم السكني

في وقت سابق، أكد برنامج سكني أن الأرض السكنية أحد أنواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني الاستفادة من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني.

جاء ذلك في رد من برنامج سكني على سؤال مغرد استفسر بشأن الأراضي السكنية وهل تدخل ضمن الدعم؟.

وأجاب برنامج سكني بقوله “وعليكم السلام، مستمرون في تقديم الدعم، ويختلف الدعم السكني حسب اختيار المنتج، وتعتبر الأرض السكنية أحد انواع الدعم المقدم للمستفيد، والاستفادة منها تعني استفادتك من الدعم السكني حسب اللائحة التنظيمية للدعم السكني”.

شروط إصدار شهادة الإشغال

وفي وقت سابق، كشف “برنامج سكني” عن شروط إصدار شهادة الإشغال، لمستفيدي برنامج البناء الذاتي.

جاء ذلك في رده على سؤال عبر حسابه في موقع “تويتر” لأحد مستفيدي برنامج سكني البناء الذاتي، حول ما إذا كان يجب توفير شهادة الإشغال بعد الانتهاء من البناء.

وقال البرنامج: “نود التنويه بأهمية مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني والالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة مع سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، والحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة الإشغال وتسليمها لصندوق التنمية العقاري”.

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