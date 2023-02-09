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خلال أقل من 24 ساعة.. 81 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا
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خلال أقل من 24 ساعة.. 81 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا

خلال أقل من 24 ساعة.. 81 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا

خلال أقل من 24 ساعة.. 81 مليون ريال تبرعات عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا
٠٧:٤٥:٢٤ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، بلغ حجم التبرعات الشعبية عبر منصة “ساهم” لسوريا وتركيا أكثر من 81 مليون ريال حتى الآن.

وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن تبرع أكثر من 3.2 ألف شخص عبر منصة “ساهم” منذ إطلاق الحملة بمجموع تبرعات بلغت 81 مليونًا و125 ألف ريال حتى الآن.

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عطاؤكم يخفف عنهم

وتحت شعار (عطاؤكم يخفف عنهم)، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم، الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة “ساهم”، (اضغط هنا).

وجاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

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وأعلن المركز، أنه يمكن التبرع عن طريق الحساب البنكي في مصرف الراجحي SA7780000500608018777776؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا.

وأكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة محمد الحربي، أن السفارة تنسق مع الجانب التركي لتسهيل وصول المساعدات وتسليمها للمتضررين خلال الساعات القليلة القادمة.

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