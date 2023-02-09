عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 15 ألف قتيل

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا، لتصبح 15.433 شخصًا، والمصابين إلى 68.549 في كلا البلدين، في إحصائية رسمية غير نهائية، وسط تحذيرات من أن العدد سيرتفع.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قبل قليل، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 12.391 والمصابين إلى 62.914.

كما ارتفع عدد قتلى الزلزال في عموم سوريا إلى 3042 والمصابين إلى 5635 مصابًا.

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لن نترك أي مواطن وحيدًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته لن تترك أي شخص تضرر من الزلازل وحيدًا. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، الأربعاء، خلال تفقده المناطق المنكوبة في ولاية هطاي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: “بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا”.

790 هزة ارتدادية

وأكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي: أن تركيا تعرضت لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ الزلزال، بينما قال وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ، مراد كوروم، إن 13 مليون ونصف مليون مواطن قد تضرروا من الزلزال.

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13.5 مليون تركي تضرروا من الزلزال

وقال وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ، مراد كوروم، إن 13 مليون ونصف مليون مواطن قد تضرروا من الزلزال، وسنقوم بتسريع عملية المساعدة لكل من مناطق مرعش وكيليس وأورفة في المنطقة بأكملها.

وضرب زلزال كبير بقوة 7.7 درجات بمقياس ريختر، دولتي تركيا وسوريا، وكان مركزه يقع بالقرب من كهرمان مرعش ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرقي تركيا، بالقرب من الحدود السورية على عمق 10 كيلومترات، بحسب المعهد الأمريكي للزلازل.

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