الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب والصقيع على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب والصقيع على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب والصقيع على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الضباب والصقيع على هذه المناطق
٠٤:١٦:٤٩ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة ويمتد تدريجياً على جنوب المملكة.

وتابع المركز أن ذلك سيصاحبه نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والعوالق الترابية.

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تكوّن الصقيع

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، كما يتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير وكذلك على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر والنصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزئيين الشمالي والاوسط.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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