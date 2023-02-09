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القرآن رفيقه.. إنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض يحتفظ بنسخة من المصحف
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القرآن رفيقه.. إنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض يحتفظ بنسخة من المصحف

القرآن رفيقه.. إنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض يحتفظ بنسخة من المصحف

القرآن رفيقه.. إنقاذ رجل مسن من تحت الأنقاض يحتفظ بنسخة من المصحف
٠٤:٠٣:١٦ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل مسن تحت أنقاض الزلزال في تركيا، وبجواره نسخة من المصحف الشريف احتفظ بها طوال بقائه.

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3 أيام تحت الأنقاض

وأظهرت لقطات الفيديو الرجل المسن، أمس الأربعاء، وقد أنهكه التعب، وهو في حالة إعياء شديد لا يستطيع الحراك، بعد مضي ثلاثة أيام على بداية الزلزال من دون طعام أو شراب، حتى تمكنت فرق الإنقاذ في قهرمان مرعش من إنقاذه من تحت الأنقاض، وإجراء الإسعافات الأولية له ثم إرساله إلى المستشفى عبر إحدى سيارات الإسعاف.

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مصرع 14 ألف شخص

وتسبب زلزال تركيا الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر في مصرع نحو 14 ألف شخص و58 ألف جريح، مساء الأربعاء، في إحصائية رسمية غير نهائية لأعداد الضحايا والمصابين.

وبلغ عدد الضحايا جراء الزلزال في تركيا 9057 قتيلًا و53000 مصابًا، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3508 قتيلًا وأكثر من 5635 مصاب، وفقًا لـ”العربية”.

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790 هزة ارتدادية

وأكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي: أن تركيا تعرضت لأكثر من 790 هزة ارتدادية منذ الزلزال، بينما قال وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ، مراد كوروم، إن 13 مليون ونصف مليون مواطن قد تضرروا من الزلزال.

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