الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الصحة تطلق نسخة جديدة من تطبيق صحتي.. تعرف على أهم الخدمات
جوجل تطرح ميزات غير مسبوقة في خدمة الترجمة الفورية
على ” الشمالية والجوف”.. توقعات الأرصاد: تساقط الثلوج حتى الصباح
بعد 64 ساعة.. إنقاذ أب وأم وطفليهما في زلزال تركيا المدمر (فيديو)
زيلينسكي يطير إلى بريطانيا ويشعل حربا بين لندن وموسكو
الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن بدء التقديم في البرامج المنتهية بالتوظيف

الرئيسية

 /

محليات

 /

الصحة تطلق نسخة جديدة من تطبيق صحتي.. تعرف على أهم الخدمات

الصحة تطلق نسخة جديدة من تطبيق صحتي.. تعرف على أهم الخدمات

الصحة تطلق نسخة جديدة من تطبيق صحتي.. تعرف على أهم الخدمات
٠٣:٠٨:٣٨ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق صحتي، الذي يعد التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق صحتي، يأتي استمرارًا لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمن التحول الرقمي التي تشهده المملكة.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة توضح علاقة الغذاء بالحالة النفسية

وأضافت الوزارة، أن تطبيق “صحتي” يتيح في نسخته الأخيرة والأحدث على الإطلاق، العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة للجميع ومنها ما يلي:

– تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية للجميع

– استعراض الوصفات الطبية بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي

– خدمات خاصة لصحة المرأة

– خدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها

– محرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات بيسر

في سياق متصل، حثت وزارة الجميع الجميع بأهمية تحديث تطبيق صحتي في نسخته الجديدة للاستفادة من هذه الخدمات.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان»

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم تطبيق صحتي الجديد مزايا تطبيق صحتي الجديد وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
من بينها تغيير القوائم المالية .. النيابة العامة تُحذر من أوجه «التهرّب الضريبي»

من بينها تغيير القوائم المالية .. النيابة العامة تُحذر من أوجه «التهرّب الضريبي»

٠٨:١٩ م، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
«التعليم»: نعمل على مراجعة آلية «خلافة الغازي»

«التعليم»: نعمل على مراجعة آلية «خلافة الغازي»

١٢:٠٣ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
الإسكان: رسوم الأراضي ستطبق في جميع المناطق لحين تحقيق التوازن

الإسكان: رسوم الأراضي ستطبق في جميع المناطق لحين تحقيق التوازن

٠٨:٤٣ ص، الأثنين، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٧
انعقاد ورشتي عمل لمسؤولي اللجان المحلية في الانتخابات البلدية

انعقاد ورشتي عمل لمسؤولي اللجان المحلية في الانتخابات البلدية

٠٢:٣٦ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *