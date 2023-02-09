يجب ملاحظتها.. 10 تغيرات تدل على التقدم في العمر

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قدم موقع متخصص، قائمة تضم أشهر التغيرات العمرية بعد تخطي الأربعين، وأفضل الطرق للتعامل معها، ونصائح لكيفية التعامل معها بتقبّل وبقليل من التغييرالصحي اللازم.

وأبرز هذه التغيرات هي:

التجاعيد

تبدأ البشرة في التقدم في العمر عندما يصل الفرد إلى الثلاثينات من العمر، حيث لا ينتج الجسم الكثير من الكولاجين والإيلاستين، فيما أن القيام بتمارين لتقوية عضلات الوجه قد يجعل الأمور أسوأ، بدلاً من ذلك، استخدم واقي الشمس قبل الخروج، وتوقف عن التدخين، واستخدم مرطبات للبشرة.

حاجة أكثر للنوم

تظل احتياجات الإنسان للنوم كما هي منذ البلوغ، لكن الأشخاص الأكبر سناً يستغرقون وقتاً أطول للدخول في النوم، ويقضون وقتاً أطول في مراحل النوم الخفيف، ويستيقظون كثيراً في الليل.

وقد يتعلق ذلك بمشكلات صحية أو أدوية أخرى، ما يجعلهم بحاجة أكثر للنوم، وتفيد التمرينات اليومية الخفيفة أو التريض في تحسين جودة النوم.

آلام المفاصل

هي جزء من التقدم في السن، يعانيه نصف الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر، ومعظمهم قد يعانون هشاشة العظام، ويجب الحفاظ على نظام صحي متوازن لتحسينها.

الحموضة

هذا الشعور الناري الذي يبدأ في الجزء العلوي من الصدر، وينتقل إلى الحلق، يمكن أن يأتي في كثير من الأحيان مع تقدم الإنسان في العمر، حيب موقع “webmd”.

الحموضة المعوية أكثر شيوعاً عند كبار السن والنساء الحوامل، ويمكن أن تساعد مضادات الحموضة، التي لا تستلزم وصفة طبية عادةً، في علاج الأعراض الخفيفة.

صعوبة في السمع

بمرور الوقت، تصبح خلايا الشعر الموجودة داخل الأذن، التي ترسل موجات صوتية إلى الدماغ، أقل حساسية، وهذا يجعل من الصعب التمييز بين الأصوات، ويجب الابتعاد عن الضوضاء والتوقف عن التدخين من أجل تحسنها، حسب “القبس”.

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قصر القامة

بين عمري الـ30 والـ70، يمكن أن يفقد الرجال شبراً واحداً من الطول، بينما تفقد النساء أحياناً ما يصل إلى بوصتين. لكن بعد سن الثمانين، قد تنكمش أكثر، بسبب تآكل الغضروف الموجود بين الفقرات في العمود الفقري، وضعف العضلات، لذا تحدث إلى طبيبك، إذا لاحظت تغيراً كبيراً أو مفاجئاً.

استمرار أجزاء في النمو

تستمر أجزاء في النمو، مثل الغضروف في الأذنين، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة طولهما قليلاً، ومع التقدم في العمر قد يبدو الأنف أكبر، فقط عندما تضعف الأنسجة المحيطة به، لذا من المهم عمل تمارين لتحافظ على مرونة العضلات وانتفاخها.

أكثر عرضة للإمساك

كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالإمساك، وهي مشكلة شائعة جداً مع التقدم في العمر، بسبب قلة ممارسة الرياضة والتغييرات في النظام الغذائي والأدوية والمشكلات الصحية.

نمو شعر غير مرغوب فيه

قد ينتهي الأمر بكل من الرجال والنساء إلى نمو شعر غير مرغوب فيه، وقد يحدث هذا جزئياً لانخفاض مستوى الإستروجين، لمواجهة آثار هرمون التستوستيرون، ويجب استشارة الطبيب في ذلك.

صعوبة في الرؤية

بعد سن الأربعين، يواجه البعض صعوبة في رؤية الأشياء على بعد أقل من قدمين، قد تلاحظ ذلك أولاً أثناء محاولة قراءة قائمة.

يعاني جميع البالغين تقريباً مشكلة في الرؤية تسمى «قصر النظر الشيخوخي»، ما يعني أنك تواجه مشكلة في الرؤية عن قرب، وغالباً ما يبدأ ذلك في أوائل