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على ” الشمالية والجوف”.. توقعات الأرصاد: تساقط الثلوج حتى الصباح
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على ” الشمالية والجوف”.. توقعات الأرصاد: تساقط الثلوج حتى الصباح

على ” الشمالية والجوف”.. توقعات الأرصاد: تساقط الثلوج حتى الصباح

على ” الشمالية والجوف”.. توقعات الأرصاد: تساقط الثلوج حتى الصباح
٠٣:٠٢:٣٤ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تساقط الثلوج على منطقتي الحدود الشمالية والجوف حتى صباح اليوم الخميس، بمشيئة الله.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج على الحدود الشمالية وتحديداً على كل من “حزم الجلاميد وطريف”، ومنطقة الجوف وتحديداً “القريات وطبرجل”، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.

 

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توقعات بحالة من التقلبات الجوية

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي عسير ونجران تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

موعد انتهاء الحالة الجوية

ومن المتوقع أن تستمر الحالة على منطقة عسير حتى الساعة التاسعة من مساء الخميس، بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة نجران حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، بمشيئة الله.

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