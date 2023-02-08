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بعد 64 ساعة.. إنقاذ أب وأم وطفليهما في زلزال تركيا المدمر (فيديو)
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بعد 64 ساعة.. إنقاذ أب وأم وطفليهما في زلزال تركيا المدمر (فيديو)

بعد 64 ساعة.. إنقاذ أب وأم وطفليهما في زلزال تركيا المدمر (فيديو)

بعد 64 ساعة.. إنقاذ أب وأم وطفليهما في زلزال تركيا المدمر (فيديو)
٠٢:٤٣:١٤ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام تركية، وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يوثق إنقاذ أسرة كاملة من بين أنقاض المباني المهدمة جراء الزلزال المدمر في تركيا.

مبنى تهدم بالكامل

وأظهر الفيديو، عمل فرق الإنقاذ على إخراج أسرة مكونة من 4 أفراد، أب وأم وطفليهما، من بين أنقاض مبنى تهدم بالكامل، في إحدى المدن التركية.

وواصلت فرق البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا، لليوم الرابع على التوالي، عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة من البلدين، وتسبب في مقتل وإصابة وترحيل الآلاف.

 

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وفاة أسرة فلسطينية

وقبل 12 عاما فرّ عبد الكريم أبو جلهوم من الحرب والفقر في غزة إلى تركيا بحثا عن الأمان، إلا أن الزلزال العنيف الذي دمر مناطق من تركيا وسورية يوم الاثنين أودى بحياته وبحياة كل أفراد أسرته.

ووفقا لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فإن أبا جلهوم وزوجته فاطمة وأبناءهم الأربعة كانوا من بين 70 فلسطينياً تأكدت وفاتهم. وقفزت حصيلة الوفيات الإجمالية جراء الزلزال إلى أكثر من 11 ألفاً.

وقال رمزي أبو جلهوم (43 عاماً) شقيق عبد الكريم لوكالة “رويترز”: “أخوي طلع على تركيا بيتطلع لحياة أفضل من هنا، الحياة اللي فيها حروب وحصار هنا في غزة”. وتوافد الأقارب والجيران إلى منزل العائلة في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة اليوم الأربعاء لتقديم التعازي.

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