الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن بدء التقديم في البرامج المنتهية بالتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للطاقة بدء التقديم في (البرامج المنتهية بالتوظيف)، لحملة (الثانوية العامة)، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- سعودي أو ابن مواطنة.

2- شهادة الثانوية العامة بنسبة 75.

3- مؤهل للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- درجة قياس لا تقل عن 70.

الوظائف المتاحة:

1- فني الآت دقيقة.

2- فني كهرباء.

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مزايا البرنامج:

1- شهادة معتمدة في نهاية التدريب.

2- تدريب منتهي بالتوظيف.

3- تأمين طبي.

4- مكافأة شهرية مجزية.

نبذة عن الأكاديمية:

– الأكاديمية الوطنية للطاقة تأسست في 2015م وفقا لمتطلبات قطاع الطاقة وصناعتها الوطنية ولتواكب رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة بأنواعها بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة مرافق وشركة سيمنز وشركة جنرال الكتريك وشركة شنايدر بالإضافة إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كشريك أكاديمي وبدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– تتميز الأكاديمية ببرامج تدريبية عالية الجودة مدتها من سنتين إلى ثلاث سنوات بالإضافة إلى فترة التطبيق العملي ،وتعمل على تشغيلها كلية ولاية بسمارك الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، ويتم التدريب على أجود المعدات المحاكية للواقع.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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