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زيلينسكي يطير إلى بريطانيا ويشعل حربا بين لندن وموسكو

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زيلينسكي يطير إلى بريطانيا ويشعل حربا بين لندن وموسكو

زيلينسكي يطير إلى بريطانيا ويشعل حربا بين لندن وموسكو

زيلينسكي يطير إلى بريطانيا ويشعل حربا بين لندن وموسكو
٠٢:٣٦:٣٣ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أول أمس الثلاثاء، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة حثّ فيها حلفاءه على تزويد بلاده بطائرات مقاتلة، فيما لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إمكانية تزويد بلاده أوكرانيا بالمقاتلات.

لندن تتحمل المسؤولية

وعلى الفور، ردت موسكو على لسان سفارتها في لندن، قائلة إن: “روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني”، حسب “العين الإخبارية”.

وشدد بيان السفارة على أن لندن ستتحمل مسؤولية: “الحصاد الدموي لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره”.

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هجمات روسية مستمرة

وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الوضع في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، بأنه “صعب للغاية”، في تصريحات سابقة في يناير الماضي، مطالبا بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة.

وعلى الرغم من المساعدات العسكرية التي حصل عليها زيلينسكي من ألمانيا وأمريكا، مؤخرا، إلا أنه لا يزال يرى أن قوات أوكرانيا العسكرية بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وصرح زيلينسكي بأن: “الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت، وفوليدار، وقطاعات أخرى، في منطقة دونيتسك”

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الحرب الروسية الأوكرانية دعم أوكرانيا ريشي سوناك فولوديمير زيلينسكي لندن

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