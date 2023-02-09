الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
جوجل تطرح ميزات غير مسبوقة في خدمة الترجمة الفورية
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جوجل تطرح ميزات غير مسبوقة في خدمة الترجمة الفورية

جوجل تطرح ميزات غير مسبوقة في خدمة الترجمة الفورية

جوجل تطرح ميزات غير مسبوقة في خدمة الترجمة الفورية
٠٣:٠٧:٢٤ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة جوجل العالمية، حزمة من الميزات الجديدة في خدماتها للترجمة، عن طريق ما يعرف بـ”الترجمة السياقية”، ونسخة جديدة لـ IOS.

تحسين ترجمة النصوص

وتشمل تلك الميزات ترجمة أعلى دقة، وتحسينا كبيرا على ترجمة النصوص، وتضمين الصور، بالإضافة إلى تحسينات على مظهر التطبيق لتسهيل استخدامه.

الترجمة السياقية

وتعتبر الترجمة السياقية Contextual translation الميزة الأبرز في هذا التحديث، حيث يتم عرض المعاني المختلفة التي يمكن أن تعنيها الكلمة الواحدة أثناء ترجمة العبارات التي تحتوي على كلمات يمكن أن تحمل أكثر من معنى واحد.

ويمكن للمستخدم اختيار الكلمة المناسبة للسياق من أجل الحصول على الترجمة الأكثر دقة للعبارة، حسب “وكالة عمون”

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بعد أندرويد.. تصميم جديد على آيفون

وحصل تطبيق ترجمة جوجل على تصميم جديد على iOS، وهو مشابه للتصميم الذي حصلت عليه هواتف أندرويد منذ فترة والذي يقدم مساحةً أوسع للكتابة وسهولة أكبر للوصول إلى وسائل الترجمة المختلفة كالإدخال الصوتي والترجمة عبر عدسة جوجل Google Lens والسحب نحو الأسفل للوصول السريع إلى سجل الترجمات السابقة.

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