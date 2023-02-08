الإرياني يدعو للالتفاف حول شرعية في اليمن: الحوثي يستمد قوته من الخلافات

تواصل – فريق التحرير:

دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إلى الالتفاف حول الشرعية في اليمن، وتوحيد الجهود، وذلك في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

استعادة اليمن

وقال الإرياني: “ثمانية اعوام من انقلاب مليشيا الحوثي المدعوم من إيران، أكدت بما لايدع مجالا للشك أن توحيد الجهود خلف الشرعية الدستورية وتعزيز الثقة وتجاوز الخلافات بين كافة المكونات، هو الطريق الأوحد والأقصر والأسلم لاستعادة الدولة، والحفاظ على هوية وكرامة الشعب اليمني، وما دون ذلك هو المجهول”.

وأضاف: “أدعو القوى الوطنية لإدراك حجم التحديات وخطورة المرحلة وعدم اضاعة المزيد من الوقت،والالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي،وتأجيل كل الخلافات، فكل التفاصيل يمكن النقاش والتفاهم حولها بعد استعادة اليمن من المليشيا الحوثية”.

زرع وتأجيج الفتنة

وأورد الإرياني: “أثبتت سنوات الحرب أن مليشيا الحوثي تعيش وتقتات وتراهن في استمرارها وتمددها على الخلافات بين المكونات السياسية، وأنها تسعى بكل ما تمتلك من الوسائل والإمكانات لزرع وتأجيج الفتنة بين اليمنيين، ووأد أي فرصة للتقارب بينهم، كونها تدرك أن توحدهم يعني بداية العد التنازلي لوجودها”.

وتابع: “تجربة شعبنا اليمني المريرة مع مليشيا لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة منذ الحرب الاولى 2004 وحتى اليوم، تضع ألف علامة استفهام حول إمكانية بناء ارضية مشتركة للتفاهم معها، أو المراهنة على جديتها في السلام، وهي من تدعي الحق الإلهي في الحكم وتسعى للتمدد تنفيذا للمشروع التوسعي الفارسي”.

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الأجندة التوسعية الإيرانية

واستطرد: “كما أن أي حديث عن مكاسب لمكون سياسي، خارج معادلة استعادة الدولة وكسر الانقلاب، في ظل استمرار سيطرة الحوثي على العاصمة المختطفة صنعاء، هو انتصار مؤقت، ولن يدوم، في ظل الأطماع الحوثية بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية، والأجندة التوسعية الإيرانية، التي تستهدف كامل المنطقة”.

وأردف: “لذلك يقع على عاتق كافة المكونات السياسية عزل الاصوات التي تثير الخلافات وتزرع بذور الفتنة، وتقدم عن جهل أو تواطؤ خدمات مجانية لمليشيا الحوثي، والعمل على إشاعة خطاب التصالح والتسامح، وتوحيد الجهود والإمكانات لاستعادة الدولة، فتأخير حسم المعركة ستكون كلفته باهضة على الجميع”.

الثقة في تحالف دعم الشرعية

وشدد الإرياني: “نؤكد ثقتنا المطلقة في تحالف دعم الشرعية بقيادة أهلنا واشقائنا في والذي لن يكون إلا عوناً وسنداً لليمن، فمن لبى النداء منذ اللحظة الأولى لن يكون إلا مع الشعب اليمني لاستعادة دولته وتجاوز محنته، كيف لا وما يربطنا هو الأخوة والجوار والقربى والنسب وواحدية الهدف والخطر والمصير المشترك”.

واختتم تغريداته قائلا: “نستغرب صمت المجتمع الدولي على الفضائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين بمناطق سيطرتها، والذي يمثل وصمة عار في جبين الانسانية،ويضع علامة استفهام حول مصداقيته في الدفاع عن حقوق الانسان، وحرية الرأي والتعبير، وحماية الطفولة، ومناهضة العنف ضد النساء، وصون السلم والأمن الدوليين”.