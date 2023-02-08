بعد إيداع دعم فبراير.. حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة “لا يوجد” وآلية معرفة “الحد المانع”

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بحالة الدفعة لا يوجد، والحد المانع، بعد إيداع الدعم لدفعة شهر فبراير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على تساؤلات بشأن ظهور رسالة حالة الدفعة لا يوجد والحد المانع.

حالة الدفعة لا يوجد

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم”.

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وأضاف برنامج حساب المواطن، موضحا المقصود بالحد المانع “أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام”.

آلية معرفة الحد المانع

وأكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وقبل قليل، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الـ 63 لشهر فبراير الجاري، موضحا أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، بمشيئة الله.

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