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بقيمة 580 مليون دولار.. برامج تمويلية في المجال الرقمي بمؤتمر ليب 23
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بقيمة 580 مليون دولار.. برامج تمويلية في المجال الرقمي بمؤتمر ليب 23

بقيمة 580 مليون دولار.. برامج تمويلية في المجال الرقمي بمؤتمر ليب 23

بقيمة 580 مليون دولار.. برامج تمويلية في المجال الرقمي بمؤتمر ليب 23
٠١:٤٨:٥١ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جرى الإعلان عن برامج تمويلية في المجال الرقمي بقيمة 580 مليون دولار، إضافة إلى إطلاق مركز للبيانات وأكاديميتين لتنمية مهارات المواهب التقنية وتزويدهم بأدوات المستقبل، خلال فعاليات مؤتمر “ليب 23” المقام بالرياض.

مبادرات وشراكات مع القطاع الخاص

وأطلق مجلس المحتوى الرقمي “Ignite” عددا من المبادرات وحزمة من البرامج التمويلية وشراكات مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار، حسب “الاقتصادية”.

كما أعلنت شركة “Wipro” المتخصصة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية عن استثمارات بقيمة 110 مليون دولار، بغية توسيع خدمة استوديوهاتها السحابية، وإيجاد حلول الرعاية الصحية الرقمية، ودعم تطوير الكوادر المحلية.

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“أمازون” تعلن أول أكاديمية بالمنطقة

وكشفت شركة “Zoho” المتخصصة في تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية عن خطتها للتوسع في المملكة، معلنة عن زيادة مرتقبة في أعداد مكاتبها، وإنشاء منطقة سحابية لخدماتها، إضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار للعشرة أعوام القادمة كرصيد محفظة دعما للشركات الناشئة نحو تحولها رقميا، وأعلنت شركة “Damac” عن توسع استثماراتها في مراكز البيانات الضخمة بالمملكة بقدرة إجمالية تفوق الـ 55 ميجا واط.

واختتمت شركة “Amazon” إعلانات اليوم الثالث بإعلانها إنشاء أول أكاديمية لها بالمنطقة لتطوير وتدريب 30 ألف من المواهب، وتقديم أكثر من 35 ألف شهادة احترافية بمجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة الوطنية الفاعلة وذات الصلة بمقدمتها “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” ومبادرتها “مهارات المستقبل” و”الأكاديمية الرقمية السعودية” التابعة لها، علاوة على “برنامج تنمية القدرات البشرية” و “أكاديمية طويق”.

الكلمات الدلالية:
أكاديمية أمازون اقتصاد السعودية الذكاء الاصطناعي برامج تمويلية في المجال الرقمي مؤتمر ليب 23 مركز بيانات

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