“إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.. قراصنة يستغلون “فزعة الخير” للمنكوبين بالزلزال المدمر

تواصل- فريق التحرير

استغلّ قراصنة ومخترقون فزعة الكويتيين للتبرع لإيصال الأموال والمساعدات العاجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

روابط وهمية:

ووجد القراصنة الفرصة ثمينة لاستغلال الحس الإنساني دون وازع من ضمير، فعمدوا إلى إنشاء روابط إلكترونية وهمية للتبرع لضمان الكسب المادي السريع.

وبحسب القبس الكويتية، استغل هؤلاء القراصنة الروابط الإلكترونية التي أطلقتها الجمعيات والجهات الخيرية الحاصلة على تراخيص من وزارة الشؤون، لجمع التبرعات والمساعدات العاجلة للمتضررين من الكارثة الإنسانية.

وقام القراصنة بإنشاء روابط وهمية مشابهة لها في متاجرة رخيصة بآلام الموجوعين والمكلومين.

من جانبها شددت وزيرة الشؤون مي البغلي خلال جولة لها في دور الرعاية الاجتماعية أمس، على حرص الوزارة على ضرورة التزام جمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة باستخدام الكي نت، والأونلاين والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات المحلية.

مخالفة دبلوماسية

كما دعا مصدر مسؤول في الوزارة، إلى ضرورة تأكد المتبرعين من صحة الموقع الإلكتروني والرابط المستخدم لدفع التبرع المالي لتجنب الوقوع في عمليات احتيال مالية أو نصب الكتروني.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت مخالفة لجمع التبرعات المالية للسوريين المتضررين من الزلزال، صادرة عن احدى الجهات الدبلوماسية التي أطلقت عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي «نداء إنسانيا» لمواطنيها بجمع التبرعات والتضامن مع أهلهم وأشقائهم للتخفيف عنهم.

وأضاف أنه جرى إبلاغ وزارة الخارجية بالمخالفة المرصودة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على قوانين الدولة المنظمة لعملية جمع التبرعات والاختصاص فيها.

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