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ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتصريحات جيروم باول
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ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتصريحات جيروم باول

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتصريحات جيروم باول

ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتصريحات جيروم باول
٠١:٤٧:٥٠ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حققت أسعار الذهب ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، مقابل تراجع الدولار، بعد تعليقات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اعتبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية.

أسعار الذهب اليوم

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1880.97 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1880.10 دولار، حسب “الاقتصادية”.

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تقليص التضخم

وقال جيروم باول، أمس الثلاثاء، إن أحدث تقرير وظائف في الولايات المتحدة يظهر أن عملية إعادة التضخم للنسبة المستهدفة البالغة 2% ستستغرق “بعض الوقت” في إشارة إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، إثر تراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر لدى إدلاء باول بتلك التصريحات إذ بدا أن أغلب المتعاملين في السوق يتفقون على أن ذلك لم يحمل مفاجأة بتشديد نقدي أكثر حدة.

أسعار الفضة والمعادن

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.43 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 985.10 دولار وقفز البلاديوم 1.3% إلى 1667.36 دولار.

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