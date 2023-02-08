بيان عاجل من شؤون المسجد النبوي بشأن دخول امرأتين غير مسلمتين بلباس غير مناسب

تواصل – فريق التحرير:

علقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على واقعة دخول امرأتين غير مسلمتين بلباس غير مناسب لخصوصية المسجد.

وقالت شؤون المسجد النبوي، في بيان لها”إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء، من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ”.

التعريف برسالة المسجد النبوي

وأضاف البيان أنه قد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعريفهن برسالة المسجد النبويّ، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل.

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تعزيز السبل والإجراءات التوعوية

وأكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها تسعى إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل .

كما تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

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