جوازات مطار الملك خالد تطلق ختما خاصا بـ”ليب 23″

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أطلقت المديرية العامة للجوازات، التابعة لوزارة الداخلية، ختما خاصا “ليب 23” للمسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد بالرياض، وذلك تزامنًا مع انطلاق المؤتمر التقني الدولي “ليب 23” المقام في مركز واجهة الرياض من 6 إلى 9 فبراير.

مشاركة وزارة الداخلية

وتُشارك وزارة الداخلية ضمن معرض السعودية الرقمية في المؤتمر التقني الدولي “ليب23″، وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة “أبشر”، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أكثر من 350 خدمة بموثوقية عالية، حسب “المدينة”.

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الاهتمامات التقنية والابتكارية

ويستضيف مؤتمر ليب 23 في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم عبر 7 منصات مختلفة صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وتضمّن المؤتمر المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري أكثر من 500 جلسة في مكان واحد لمناقشة عددٍ من الموضوعات في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في التقنية والابتكار.