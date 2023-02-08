حظر 77 أمريكيا من الدخول للأراضي الروسية

تواصل- فريق التحرير

كشفت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة فرضت حظر دخول أراضيها على 77 مواطناً أمريكياً إضافياً.

ووفقاً لقائمة نشرتها الوزارة أمس، فقد تم فرض حظر الدخول على حكام مجموعة من الولايات الأمريكية، ضمن آخرين.

سبب الحظر:

وأفادت موسكو بأن هذه الخطوة جاءت كردّ فعل على إجراءات عقابية مماثلة اتخذتها واشنطن ضد مواطنين روس.

وتضم القائمة، التي يطلَق عليها قائمة الإيقاف، إجمالي ما يربو على 1300 مواطن أمريكي.

إنهاء معاهدات مع أوروبا

وقبل أسابيع اعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء المعاهدات مع مجلس أوروبا مكرسا في القانون.

ويتعلق هذا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، واتفاقيات أخرى.

وجاء هذا نتيجة مشروع قانون قدمه بوتين إلى البرلمان أمس الثلاثاء. ويعتبر تمرير مشروع القانون إجراء شكليا.

وكان بوتين قدم مشروع قانون يدين اتفاقية القانون الجنائي لمجلس أوروبا بشأن الفساد إلى مجلس الدوما الروسي، وأنه يعتزم إنهاء عضوية موسكو الكاملة في مجموعة الدول المناهضة للفساد التي تراقب تنفيذ الاتفاقية.

كما توقفت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان رسميا عن التطبيق على روسيا في سبتمبر.

وانسحبت روسيا بشكل استباقي من مجلس أوروبا بعد أن قالت هيئة حقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها إن البلاد تواجه الطرد بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومع ذلك، لا تزال عدة آلاف من القضايا ضد روسيا معلقة في المحكمة. وتم تقديمها قبل استبعاد روسيا رسميا وبالتالي يجب أن تنظرها المحكمة.

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