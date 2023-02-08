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“لم يكن أمامهم سوى “الله أكبر”.. فيديو يحبس الأنفاس لبداية زلزال سوريا

“لم يكن أمامهم سوى “الله أكبر”.. فيديو يحبس الأنفاس لبداية زلزال سوريا

“لم يكن أمامهم سوى “الله أكبر”.. فيديو يحبس الأنفاس لبداية زلزال سوريا
٠١:٠٨:٠٩ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى من وقوع الزلزال الذي وقع في سوريا وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

ويظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص في الشارع بمدينة عفرين السورية، كيف اهتزت الأرض وسط تكبيرات من المواطنين “الله أكبر” من هول الحدث.

وفي نفس السياق حذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري، من خطورة الوضع في ظل تزايد أعداد ضحايا الزلزال، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، أن بلاده ليست مهيأة لمثل هذه الكوارث، حسب “العربية”.

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مئات العائلات بين الأنقاض

وفي وقت سابق، ناشدت “الخوذ البيضاء”، الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية، مساعدة منكوبي الزلزال بشكل عاجل، مشددة على أن “الوقت بدأ ينفد ومئات العائلات ما تزال عالقة تحت الأنقاض”، حسب وكالات أنباء.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى استمرار عمليات البحث منذ أكثر من 29 ساعة وسط صعوبات كبيرة واستمرار الهزات الارتدادية، موضحة أن “حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا ارتفعت لأكثر من 790 حالة وفاة وأكثر من 2200 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض”.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه: “كارثي ومئات العالقين محاصرون تحت الأنقاض، وتعمل فرقنا بكل طاقتها بشكل متواصل بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، لكن الكارثة وعدد الأبنية المنهارة كبير والوقت بدأ ينفد لإنقاذ العالقين”.

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