مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 18 رجب 1444 هجرية، الموافق 9 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:50 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 18 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:37

المدينة – 5:40

الرياض – 5:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:51

المدينة – 3:49

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:16

المدينة – 6:13

الرياض – 5:44

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:46

المدينة – 7:43

الرياض – 7:14

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