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مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
٠٢:٣٤:٢٢ ص، الخميس، ١٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 18 رجب 1444 هجرية، الموافق 9 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:59 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:55 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:50 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 18 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:37

المدينة – 5:40

الرياض – 5:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:36

الرياض – 12:08

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:51

المدينة – 3:49

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:16

المدينة – 6:13

الرياض – 5:44

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:46

المدينة – 7:43

الرياض – 7:14

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