توقعات الأرصاد.. صقيع ورياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية في ثلاث مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على مناطق تبوك وعسير ونجران تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثيرة للأتربة والغبار والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

رياح نشطة وصقيع

ومن المتوقع أن تستمر الحالة على منطقة عسير حتى الساعة التاسعة من مساء الغد الخميس، بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة نجران حتى الساعة الثامنة من مساء الغد، بمشيئة الله.

في سياق متصل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون للصقيع على تبوك ومراكز المعظم وجبل اللوز وعلقان.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشر ليلاً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثر منطقتي الجوف والحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة وتكون الصقيع على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر).

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة شرق ووسط المملكة. ويتوقع تكون الضباب في الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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